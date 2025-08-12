Palácio do Futsal em Londrina, alvo de reclamações de moradores, vai a leilão

O Palácio do Futsal, ginásio localizado na Vila Brasil, região central de Londrina, será leiloado no dia 22 de agosto. O imóvel, que já foi um tradicional palco esportivo da cidade, acumula dívida tributária de R$ 78 mil e foi avaliado em quase R$ 2,9 milhões. Embora o espaço ainda seja utilizado para aulas de futsal, moradores reclamam do acúmulo de lixo na área externa, além da presença de pessoas em situação de rua e usuários de drogas no entorno.





O imóvel foi doado pelo município à Liga Londrinense de Futebol de Salão em 1979 e permanece sob propriedade da entidade. Em 2016, a Prefeitura de Londrina, alegando que a estrutura não cumpria sua finalidade, tentou reaver o espaço, mas perdeu a ação no TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná).

À FOLHA, uma moradora da região, que preferiu não se identificar, criticou as condições atuais do imóvel. “Os moradores de rua se abrigam ali, os usuários de drogas acabam comprometendo a segurança. O pessoal tem medo de passar à noite”, relatou. Ela cobra mais cuidado com a área externa. “A gente entende que quem tem a responsabilidade de cuidar do Palácio precisa manter uma rotina de limpeza e higiene para evitar isso.”





Foto: Douglas Kuspiosz





'Cuidada e Mantida'





Em nota, a Liga Londrinense de Futebol de Salão afirmou que a parte externa do Palácio do Futsal “está sendo cuidada e mantida dentro das nossas capacidades” e ressaltou que o espaço é usado com frequência para treinos e jogos. "Em relação aos moradores de rua, já é um problema da prefeitura em vários locais e não temos como resolver por completo”, pontua a Liga, que não se manifestou sobre questões "burocráticas".





'Uma questão social'

Já a Prefeitura de Londrina destacou, também em nota, que o imóvel é privado e que a manutenção e limpeza cabem a quem detém sua posse — “nesse caso, a Liga Londrinense de Futebol de Salão, que construiu o ginásio como contrapartida da doação do terreno pelo município”.

Quanto à presença de pessoas em situação de rua na área externa, classificada como “uma questão social a ser enfrentada não só por Londrina”, informou que solicitará à Secretaria Municipal de Assistência Social o envio de uma equipe de abordagem ao local. A Prefeitura ainda disse que solicitará à Secretaria de Saúde uma vistoria no local para identificar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, e de outras endemias.





Foto: Douglas Kuspiosz









Leilão





De acordo com a PGM (Procuradoria-Geral do Município), houve a execução da dívida de R$ 78 mil pela 2ª Vara de Execuções Fiscais de Londrina. O leilão do imóvel será realizado no Hotel Thomasi, localizado na Avenida Tiradentes, 1.155, no Jardim Shangri-lá, com o primeiro leilão marcado para o dia 22 de agosto (sexta-feira), às 9h30, e o segundo previsto para o dia 29 de agosto (sexta-feira), também às 9h30.

