Conheça professora e aluna de Londrina que 'enviaram carta para o céu' no Dia dos Pais

A professora de Londrina Débora Rodrigues, 31, e a aluna Lívia Schineither, 7, emocionaram a internet, neste domingo de Dia dos Pais, após a docente permitir por meio de uma dinâmica o "envio de uma carta para o céu", destinada ao pai de Lívia, falecido há cerca de um ano.





O vídeo da ação viralizou rapidamente na internet, sendo replicado por perfis de alcance nacional. O Portal Bonde esteve, na manhã desta segunda-feira (11), na Escola Municipal Professor José Gasparini, localizada no Conjunto Farid Libos (Zona Norte), para conhecê-las.

Natural de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), Débora é professora há nove anos e, há cerca de dois, atua em Londrina. Com experiência maior em ministrar aulas em CEIs (Centros de Educação Infantil), o 2º C - turma de Lívia - se tornou o primeiro contato da profissional da educação com o ensino fundamental.

Com a semana do Dia dos Pais se aproximando, Débora e outras professoras pensaram em dinâmicas sobre o assunto. "Nós sempre fazemos algumas lembrancinhas para as famílias em datas comemorativas. Fui aplicar essa atividade do Dia dos Pais, que era ideia de outra professora. Só que a Lívia sente muito a ausência do pai dela e nós temos esse acompanhamento especial", disse.





A atividade proposta era escrever cartas para os pais, mas, com a perda recente, Lívia ficou triste por não ter a quem enviar. Foi nesse momento que Débora pensou em uma maneira de fazê-la integrar-se à turma.

"Nesta última semana, ela estava bem sensível, eu notei. Quando estávamos fazendo o cartão para os pais, pensei: 'Temos que encontrar alguma maneira de enviar para o papai da Lívia'. Aí veio a ideia de mandar para o céu, amarrando a cartinha em um balão."





Enquanto os alunos desenvolviam as cartas com declarações para os pais, Lívia começou a chorar, mas a proposta da professora logo a animou. "Ela começou a chorar bastante e a levei para conversar. Eu atuo desta maneira, gosto de pedir para eles dizerem o que estão sentindo, de pôr para fora o sentimento. Quando dei a ideia do balão, ela ficou muito animada", lembrou a docente, ressaltando que a coordenadora da escola abraçou a ideia.

A professora contou que se surpreendeu com a reação dos colegas de classe de Lívia. A cena registrada no vídeo, segundo ela, foi totalmente espontânea. "Quando descemos para o estacionamento, fiquei com medo do balão enroscar na árvore, por isso eles começaram a gritar 'vai subir, vai subir'. Todas as crianças ficaram envolvidas e animadas, muitas, inclusive, se emocionaram."

Até a tarde desta segunda, o vídeo havia sido visto 65 mil vezes no perfil oficial da escola no Instagram.



