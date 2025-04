Prefeitura desmancha mais um mocó na área central de Londrina

A SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação) promoveu, na manhã desta quinta-feira (3), a demolição de um antigo banheiro público do CSU (Centro Social Urbano), que estava servindo de “mocó” para usuários de drogas e traficantes. A medida atendeu a um pedido da Associação de Moradores da Vila Portuguesa.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Para colocar a estrutura no chão, a secretaria usou maquinário próprio e contou com o apoio de caminhões da CMTU, que fizeram o transporte de todo o entulho da demolição. Com uma extensa área verde, nascentes, árvores de diversas espécies, pista de skate, campo de futebol oficial e quadra poliesportiva, entre outros equipamentos, o CSU da Vila Portuguesa tem, ainda, uma escolinha de futebol, que funciona no local há mais de 10 anos; a sede do Conselho Tutelar Centro; uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e a sede da Associação Guarda Mirim de Londrina.





No Centro, que completa 46 anos de fundação no próximo dia 11 de março, é realizada, ainda, a tradicional encenação da Paixão de Cristo que atrai milhares de londrinenses ao espaço todos os anos. Também funciona, no local, uma base da Polícia Militar, onde ficam sediadas duas unidades especializadas da corporação: a Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) e a Patrulha Maria da Penha. Recentemente, o entorno da unidade teve a iluminação reforçada, com a instalação de dez postes e 11 luminárias em LED, a um custo de R$ 25.500,00, de acordo com a Londrina Iluminação.

Publicidade





José Carlos da Silva, mais conhecido como Tatu, faz parte Associação de Moradores do bairro há mais de 12 anos e tem uma escolinha de futebol no CSU. Ele contou que o banheiro público abandonado se transformou em um problema para toda a região, há algum tempo, e foi só elogios à demolição do mocó e ao reforço na iluminação.





“Em um final de semana houve até uma explosão lá dentro e o Corpo de Bombeiros precisou ir até o local. Graças a Deus que demoliram, isso foi maravilhoso. Colocaram, também, alguns postes de iluminação, do posto de saúde até a base da polícia e melhorou muito essa questão”, explicou o treinador.

Publicidade





Tatu contou, ainda, que aos sábados e domingos o CSU se transforma em um grande espaço de diversão e entretenimento, não só para os moradores da Vila Portuguesa e outros bairros próximos, mas para toda a região.





“No final de semana a população toma conta mesmo e já não é mais só aqui da Vila Portuguesa. As famílias levam as crianças para brincar, tem pista de skate, campos, quadras, que apesar de estarem abandonadas, já há alguns anos, ainda são utilizadas pela molecada. Agora, a população e a gente que usa o espaço reivindica a iluminação do campo maior e uma cerca, além de um banheiro novo e de um vestiário para os garotos trocarem de roupa, como já ocorreu em outros campos da cidade”, finalizou o treinador.