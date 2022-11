Prefeitura implanta a iluminação do Natal no Calçadão e nos distritos rurais

O Natal está chegando e, para abrilhantar o final do ano, a Prefeitura já está executando diversas ações para deixar a cidade tipicamente bem decorada e com muita luz no fim de ano. É o “Natal de Londrina 2022”.





Terão decorações no Lago Igapó, nos prédios do Centro Cívico, nas rotatórias, na Saul Elkind, entre outros pontos.Já a Londrina Iluminação (LI) começou a iluminação decorativa do Calçadão e dos distritos rurais.

Todos os projetos que envolvem a companhia, orçados em de R$ 550.937,08, fazem parte de uma parceria com o Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) e Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).





No Calçadão serão instalados 8 tipos de elementos iluminados, sendo uma “caixa de presentes” gigante, letreiro 2023, árvore-de-Natal de 12 metros de altura, guirlandas, estrela e anjos como pontos de destaque, que serão inclusive “instagramáveis”, para que possam ser utilizados como cenários especiais em publicações de redes sociais.

Também haverá “estrelas cadentes” e bengalas distribuídas ao longo de duas quadras, compondo um corredor iluminado, juntamente com os postes de iluminação ornamental enrolados com mangueira de LED.





Nos distritos rurais, por sua vez, serão instaladas árvores-de-Natal de 6 metros de altura e também mangueiras de LED nos entornos dos postinhos de iluminação ornamental, onde houver. “Queremos deixar Londrina bem atraente, contribuindo para aquele clima de Natal tão belo, alegre e feliz”, salienta o presidente da Londrina Iluminação, Claudio Tedeschi.





A participação da Londrina Iluminação na preparação natalina da cidade já faz parte do calendário anual da companhia. No ano passado um trabalho similar já havia sido executado, incluindo os distritos rurais.