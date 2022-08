Londrina dá início a obras no Terminal Acapulco e na marginal da PR-445

A prefeitura de Londrina iniciou as obras de reconstrução do Terminal Urbano Acapulco, localizado na região sul. O local ganhará nova estrutura, mais ampla e confortável aos usuários do transporte coletivo que passam pelo local. As obras iniciaram pela instalação de um terminal provisório, para que os ônibus atendidos nessa abrangência possam continuar circulando, sem causar prejuízos à população.





O terminal provisório ficará na avenida Chepli Tanus Daher, entre ruas Joana de Lourdes Nardo Gomes e Maria Vidal da Silva. Ele será instalado na calçada, onde serão inseridos vários pontos de ônibus lado a lado, com alambrado, banheiros, uma guarita e piso tátil na calçada, ficando semelhante ao que foi instalado no Terminal Ouro Verde. Este trabalho dever durar cerca de 30 dias e, assim que a operação do terminal antigo for transferida para o provisório, começarão os serviços de demolição e, posteriormente, a construção do novo terminal. Até o momento não há impedimentos no trânsito no local.

O terminal será ampliado em quase duas vezes, passando de 1.724,50 m² para um total de 3.488,35 m². O terreno tem área total de cerca de 8,5 mil m². Entre as intervenções estão a ampliação dos espaços onde os veículos transitam, facilitando o fluxo dos ônibus, e readequação de pontos de embarque e desembarque de passageiros.





No piso térreo, além das plataformas, haverá piso tátil, escadas e rampas acessíveis, guarda-corpos, bancos com encosto, guaritas de bilheterias, bicicletário e vestiários. Ainda terá áreas de circulação, hall, sanitários acessíveis e fraldário. O espaço contará também com paraciclo e lixeiras. O piso superior comportará áreas administrativas dotadas de salas, copa e lavabos. Na área externa haverá novas calçadas com piso tátil, muros de divisa e grades, além de plantio de árvores no entorno.

Os serviços também compreendem: intervenções de infra e supra estruturas, contemplando construção e adaptações no sistema de drenagem, paredes e painéis, esquadrias e vidros, cobertura metálica, revestimentos em paredes e tetos, impermeabilização e isolamento acústico, revestimento de pisos internos e pavimentação externa.





O local também receberá pintura geral e serão feitas instalações elétricas e hidráulicas e de aparelhos ar-condicionado. O piso interno será concretado e ficará mais forte para suportar ônibus de maior porte, sendo mais adequado e resistentes a altas temperaturas e ao desgaste natural no decorrer dos anos. O projeto prevê, ainda, recapeamento asfáltico e adequações no entorno do terminal.

Uma nova rotatória também será implantada no acesso ao Terminal Acapulco para disciplinar e facilitar as conversões de veículos com a necessária segurança. Todo o planejamento e a execução das obras irão ocorrer de forma incorporada ao modelo de transporte coletivo do Sistema BHLS (Superbus). As obras também contemplam iluminação, sinalização, sistemas de voz, telefônico e de câmeras de monitoramento.

