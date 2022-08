Confira o resultado da prova objetiva do concurso da Guarda Municipal de Londrina

Foi divulgada nesta segunda-feira (22) a lista com a pontuação da prova objetiva e classificação provisória dos candidatos que fizeram o concurso para a contratação de 50 guardas municipais de Londrina, referente ao edital no 76/2022 (clique aqui para acessar).

Segundo a SMRH (secretaria Municipal de Recursos Humanos) entre os 6.480 candidatos que prestaram as provas objetivas e discursivas no dia 7 de agosto, 650 terão as redações corrigidas, dos quais 533 candidatos da ampla concorrência, 78 concorrentes afro-brasileiros e 39 candidatos que concorrem às vagas para pessoas com deficiência (PcD). Publicidade Publicidade

No dia 1º de setembro, às 17h, será divulgada a pontuação preliminar obtida pelos candidatos na prova discursiva, no endereço eletrônico da Cops-UEL, responsável pelo processo.

Os concorrentes que discordarem da nota atribuída às redações têm dois dias úteis para interpor recursos, ou seja, até o dia 5 de setembro, e o resultado definitivo da etapa discursiva será divulgado no dia 8 do mesmo mês. Publicidade Publicidade

Na sequência, no dia 9 de setembro, às 17h, vão ser convocados para o teste de aptidão física todos os candidatos aprovados na prova discursiva, e essa etapa está programada para ocorrer em Londrina, de 18 a 20 de setembro. Assim como nas outras fases, os candidatos considerados inaptos na avaliação física poderão interpor recursos.



Reserva de vagas



Publicidade



No mesmo dia, foi divulgado o edital de convocação, com horário e local, para a entrevista de confirmação da autodeclaração dos candidatos inscritos como afro-brasileiros (acesse). Publicidade

Essas entrevistas são no sábado (27) e domingo (28), e a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 29 de agosto, data em que também será publicada a análise dos laudos dos candidatos inscritos para as vagas de pessoas com deficiência (PcD). Publicidade

Cabe recurso aos candidatos – tanto afro-brasileiros quanto PcD – cuja reserva de vaga não tenha sido convalidada pela Comissão responsável por esse procedimento. O edital de convalidação final está previsto para ser publicado às 17h do dia 1º de setembro de 2022.



Próximas etapas

Publicidade

Publicidade



Depois da conclusão dos testes de aptidão física, programados para ocorrer de 18 a 20 de setembro, o concurso terá uma etapa posterior que ficará a cargo do Município, consistindo em investigação de conduta, avaliação psicológica e médica e curso de formação. Com duração de aproximadamente oito meses, o curso de formação incluirá remuneração para todos os participantes, independentemente de serem aprovados ou não.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, disse que o cronograma do concurso está seguindo de acordo com o planejamento estabelecido pela pasta. “Nossa previsão é que esses guardas municipais entrem exercício no primeiro semestre de 2023, e esse será um importante reforço para a segurança pública do município”, pontuou.



Dúvidas