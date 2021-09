Prefeitura prepara estudos para possível concessão do Parque Daisaku Ikeda

A Prefeitura de Londrina começou a levantar informações para uma eventual proposta de concessão do Parque Daisaku Ikeda (zona sul), hoje gerenciado pela Sema (Secretaria Municipal do Ambiente). Os trabalhos foram feitos no final de agosto pela Gerência de Padronização e Planejamento de Compras da Secretaria Municipal de Gestão Pública.



Continua depois da publicidade





Segundo os documentos a que a FOLHA teve acesso, a ação foi iniciada para apresentar uma possível resposta ao estado de abandono em que o local se encontra. Desde janeiro de 2016, quando uma passarela caiu durante as fortes chuvas, o parque não foi reformado e continua interditado.

Continua depois da publicidade





As servidoras elencam uma série de motivos para a necessidade do estudo, como "recuperar e qualificar equipamentos públicos, ampliar o potencial para capitanear o desenvolvimento do turismo de lazer, conferir maior visibilidade turística para o município e implantar espaços de convívio e recreação", entre outros.





LEIA MAIS: "Esquecido", parque Daisaku Ikeda se divide entre abandono e vandalismo

Continua depois da publicidade





Elas ressaltam ainda que "o objetivo da concessão poderá abranger a administração, operação, exploração comercial, execução de obras para melhoria, reforma e adequação do Parque Daisaku Ikeda", o que pode compreender "o gerenciamento de entrada, exploração dos estacionamentos e reforma dos sanitários", além de outros setores.







Os documentos são assinados pela gerente de Padronização e Planejamento de Compras, Stephanie Rossi de Lima, a técnica de Gestão Pública Laís Sardi Martins e a diretora de Gestão de Licitações e Contratos, Luciana Leite Bastos Monteiro.





CONTINUE LENDO: Estudo terá de ser avaliado por comissão técnica