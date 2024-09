Prefeitura de Londrina desiste de espantar pombos do Bosque com canhão de ar

A Sema (Secretaria do Ambiente) descartou o projeto que tinha o objetivo de afastar os pombos da região central de Londrina com um canhão de ar. Na última quarta-feira (4), testes foram feitos no Bosque Central. A cada três minutos e em locais diferentes, o canhão emitia um impulso de ar para espantar os pássaros.





Durante a ação, foi possível ouvir um som alto e observar a movimentação de diferentes aves no céu, mas em seguida os pássaros retornavam para os galhos das árvores. O barulho repetitivo foi alvo de reclamações por parte de moradores e frequentadores do entorno, principalmente por causar transtornos a idosos, crianças, pessoas com deficiência e animais.

Com isso, o canhão de ar de se soma a uma grande lista de tentativas do município que fracassaram na tentativa de resolver o problema. Nas últimas décadas, a relação inclui sofisticados repelentes biológicos, sensores eletromagnéticos, passa por holofotes, podas, até chegar à desesperada distribuição de queima de fogos de artifícios. Nada se mostrou eficaz.





