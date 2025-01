Lideranças qualificam como retrocesso o fim da Secretaria da Mulher em Londrina

A decisão do prefeito Tiago Amaral (PSD) de incorporar as secretarias de Políticas para as Mulheres, do Idoso e de Assistência Social na futura pasta de Família e Desenvolvimento Social, comandada pela empresária Marisol Chiesa, vem sendo duramente criticada em Londrina. Um projeto de lei para a reformar administrativa ainda será enviado para a CML (Câmara Municipal de Londrina).





A presidente do CMDM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher), Sueli Galhardi, avalia que a decisão do prefeito está “na contramão da história” e é um “imenso retrocesso”. O município foi pioneiro no desenvolvimento de políticas públicas para as mulheres e a pasta completa 32 anos em 2025. Londrina possui estruturas como o CAM (Centro de Atendimento à Mulher) e a Casa Abrigo Canto de Dália.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Nós existimos antes da política nacional e temos uma caminhada e uma construção coletiva de muitas mãos que já passaram pela secretaria, pelo CMDM, pela Rede de Enfrentamento à Violência. Para nós, é um imenso retrocesso e uma atitude autoritária de um gestor que não dialogou, não veio se informar”, critica.





Durante a campanha em que saiu vitorioso, Tiago Amaral assinou uma carta de compromisso pelo direito das mulheres, que foi elaborada pelo CMDM. Um dos pontos é o fortalecimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres, “garantindo infraestrutura, orçamento, recursos humanos e uma gestora exclusiva para a pasta, que tenha reconhecida experiência em gestão de políticas públicas para as mulheres com perspectiva de gênero”.

Publicidade





“Juntar [as pastas] passa para a gente uma desqualificação da necessidade. São políticas distintas, complementares”, continua a presidente. “Colocar as três secretarias em uma e chamar de Família e Desenvolvimento Social é um baita retrocesso e é como se voltássemos 50 anos para trás.”





A presidente garante que haverá reação à decisão do chefe do Executivo e que será solicitada uma reunião com Tiago e com a secretária Marisol Chiesa. O intuito é saber quais são as ideias para as políticas para as mulheres e se posicionar contra o fim da pasta.

Publicidade





“Se você quer economizar, você não economiza em políticas públicas. Isso não vai trazer economicidade, isso vai enfraquecer o órgão gestor, que tem toda uma caminhada. Nós estamos vendo o aumento [salarial] para secretário, cargos comissionados, você tem que enxugar a máquina de outra forma, mas em política pública não se economiza”, acrescenta Galhardi.

Publicidade





REAÇÃO





Publicidade

Quem também se manifestou contra o fim da Secretaria foi a ex-deputada estadual Elza Correia (Cidadania), que atuou na criação da pasta em 1993, durante a gestão do ex-prefeito Luiz Eduardo Cheida. Em nota encaminhada à imprensa, Correia diz que a questão da violência contra a mulher “vai muito além da Assistência Social”.





“Nossa luta mundial já provou isso. Sem uma estrutura específica para essa pauta, perderemos inúmeros avanços e conquistas na luta contra a violência contra a mulher, cujos números são altíssimos. Neste final de ano, houve mais um feminicídio em Londrina. Foram dezenas em 2024”, afirmou a ex-deputada. “Em minha opinião, essa medida vai na contramão da realidade e provoca um retrocesso na luta das mulheres por seus direitos e pelo respeito à vida.”

Publicidade





O QUE TIAGO DISSE





Publicidade

Na primeira reunião com seu secretariado, na manhã desta quinta-feira, Tiago justificou a decisão de absorver as pastas. “Temos uma necessidade de dar uma dinâmica diferente para nossas estruturas. Identificamos as secretarias que poderiam estar integradas. A de Recursos Humanos pertence à estrutura da Gestão Pública, diminuindo os custos. A Assistência Social, Idoso e Mulher compõe a nossa organização estratégica e são pastas que têm como objetivo estimular políticas que melhorem a vida das pessoas. São pastas correlatas e o que me incomoda é a falta de estrutura para as secretarias trabalharem como secretarias”, elencou.





A reportagem entrou em contato com a ex-procuradora da Mulher na CML, a ex-vereadora Sonia Gimenez (PSB), e com a procuradora estadual da Mulher na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), deputada Cloara Pinheiro (PSD), e aguarda retorno.





VEREADORA LENIR DE ASSIS





A vereadora Lenir de Assis (PT) diz estar "muito impactada" em ver na fala do prefeito o desejo de juntar as pastas de Mulher, Idoso e Assistência Social.





"Londrina é pioneira na criação de todas essas estruturas de políticas públicas. As secretarias dão suporte para que as políticas funcionem, e elas funcionam na cidade", afirma à FOLHA. "Lamento muito que o prefeito esteja pensado em fazer essas mudanças sem ao menos consultar as pessoas e lideranças que foram pioneiras dessas políticas públicas em Londrina."





Ela já adiantou que se o PL chegar à Câmara articulará a derrubada, mas acredita que é possível reverter o cenário e "manter secretarias no formato em que estão".