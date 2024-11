Previsão do tempo: Frente fria avança sobre o estado e causa chuvas em Londrina e região.

Londrina e os municípios da região devem ter uma quarta-feira (7) com tempo nublado e chuvas durante todo o dia, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Uma frente fria se forma na altura do Rio Grande do Sul e avança em direção ao Paraná, causando mais instabilidade sobre todo o estado. Com isso, a chuva deve ser mais constante e o risco para a ocorrência de tempestades aumenta.





Na sexta-feira (8), o tempo não deve ter muitas mudanças, já que ainda chove em Londrina e não há previsão de aumento das temperaturas.





A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 28°C durante a tarde.





