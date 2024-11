Dois morrem em confronto e carro é recuperado pela PM de Londrina em Apucarana

Dois homens morreram em confronto e um carro foi recuperado no fim da noite de quarta-feira (6) pela PM (Polícia Militar) de Londrina em Apucarana (Centro-Norte).





Segundo a PM, por volta das 23h15, durante deslocamento pela avenida Tiradentes em Londrina, a equipe P2 (serviço reservado) cruzou com um Hyundayi HB20 com características semelhantes a um tomado de furto em data anterior que seguia sentido Cambé (região metropolitana de Londrina). Os policiais fizeram o retorno e solicitaram apoio para verificação. O veículo suspeito foi visto novamente em Arapongas (região metropolitana de Londrina), seguindo para Apucarana.

Em Apucarana, foi possível verificar que o carro tinha placa de veículo com alerta de furto/roubo, contudo, os ocupantes, ao notarem a aproximação policial, começaram a empreender fuga, "colocando em risco a integridade de terceiros, não acatando as ordens de parada". Em dado momento, o automóvel parou e o passageiro desembarcou armado, e ocorreu o confronto. Um dos suspeitos caiu ao chão e o motorista empreendeu fuga mais uma vez por mais de um quilômetro e nova tentativa de abordagem, que não foi acatada e resultou em outro confronto, com o suspeito alvejado. Apesar do socorro médico prestado, ambos foram a óbito; policiais militares nada sofreram.

Com os homens foram apreendidas uma pistola e um revólver. Dentro do HB20 havia outras placas veiculares. Foram acionados os órgãos competentes para o encaminhamento da ocorrência e o carro recuperado foi levado até a delegacia de Polícia Civil.





