Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Veja vídeo:

Previsão do tempo: Quarta-feira será de chuva a temperatura amena em Londrina e região

Redação Bonde
05 fev 2025 às 09:41

Compartilhar notícia

Vinicius Guerra - Estagiário*
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O tempo continua instável e com chuvas nesta quarta-feira (5) em Londrina e região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).


A chuva segue predominando em toda a região, com chances de tempestades. O céu permanece nublado durante todo o dia e as temperaturas não devem ultrapassar os 24°C. A temperatura mínima registrada nesta quarta em Londrina foi de 20°C.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade


Na quinta-feira (6), o tempo ainda fica instável, com muita nebulosidade e chuvas. Há chance de temporais, mas espera-se que as chuvas estejam mais distribuídas em todas as regiões do Paraná.


Imagem
Alagamentos e queda de árvores: Londrina já registra mais da metade da média história de chuvas de fevereiro
O temporal que atingiu Londrina na tarde desta terça-feira (4) ajudou o acumulado de precipitações chegar a 52% da média h
Previsão do tempo meteorologia chuva Simepar Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas