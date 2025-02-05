Previsão do tempo: Quarta-feira será de chuva a temperatura amena em Londrina e região

O tempo continua instável e com chuvas nesta quarta-feira (5) em Londrina e região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





A chuva segue predominando em toda a região, com chances de tempestades. O céu permanece nublado durante todo o dia e as temperaturas não devem ultrapassar os 24°C. A temperatura mínima registrada nesta quarta em Londrina foi de 20°C.

Na quinta-feira (6), o tempo ainda fica instável, com muita nebulosidade e chuvas. Há chance de temporais, mas espera-se que as chuvas estejam mais distribuídas em todas as regiões do Paraná.



