Previsão do tempo: quinta-feira será de Sol e calor intenso em Londrina e região

Nesta quinta-feira (26), o clima permanece quente e com Sol em toda a região de Londrina, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo muda nesta quinta-feira a partir das áreas do Oeste e Sudoeste do Paraná devido a uma frente fria que avança pela Região Sul do País e chega ao Estado, causando chuvas e potencial risco de temporais.





Já em Londrina, o clima deve permanecer quente e sem possibilidades de chuvas. Isso se deve a uma massa de ar quente e seco que predomina sobre as cidades da região e evita que as chuvas cheguem até os Municípios.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





A temperatura mínima registrada nesta quinta-feira em Londrina foi de 22°C e a máxima pode chagar os 38°C durante a tarde.