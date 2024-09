Em Londrina, ativista transfeminista participa de evento cultural neste sábado

A pesquisadora e escritora Helena Vieira estará em Londrina no próximo sábado (28) para falar sobre “Produção Cultural Transcentrada”. A palestra será na Vila Triolé a partir das 14h, faz parte da programação do PROARTE 2024, atividade formativa promovida pela Aspa/ Vila Triolé para a formação artística e técnica para profissionais das artes. O evento é restrito aos participantes do PROARTE.







“A ideia é falar sobre a produção cultural das pessoas trans e a importância dessa produção para a construção de práticas sociais mais relevantes, mais respeitosas, mais humanas em relação ao conjunto da população trans”, explica a palestrante. “Faremos uma discussão sobre a importância da produção artística e de como a arte, e a cultura por extensão, participam da construção de imaginários que, ao longo de uma história iconográfica perversa, não só das pessoas trans, mas de outros sujeitos, passam por disputas.”

Helena Vieira estudou Gestão de Políticas Públicas na USP e Humanidades na Unilab. Colunista da Revista Fórum, contribuiu com diversos meios de comunicação como o Huffpost Brasil, Revista Galileu, Cadernos Globo, Revista Cult e Blog Agora É que São Elas da Folha de São Paulo.





Trabalhou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Ceará, atuando em Direitos Humanos, LGBTs, Saúde Mental, Idosos e Prevenção de Homicídios. Foi consultora de diversidade em empresas como SaferNet, Diageo (Ypioca), Rede Globo, entre outras. Consultora de roteiros de filmes, séries, e em 2017, na novela a “Força do Querer” da Rede Globo. Atualmente é colunista da Harper’s Bazaar Brasil e colaboradora da Revista Cult.

A palestrante acredita que o cenário nacional referente às pessoas trans esteja amadurecendo. “Temos ocupado espaços, mas ainda há um diálogo social mais amplo para fazer. As pessoas precisam nos conhecer, mas as pessoas nos temem muito. Estamos em um momento de encontrar formas para dialogar com camadas mais amplas da sociedade.”





PRODUÇÃO LOCAL

Esta segunda etapa dos encontros do PROARTE 2024, também abre discussão sobre o planejamento e gestão de projetos culturais. Os encontros serão nos dias 26 e 27 de setembro com a produtora cultural londrinense Amanda Freire. Mestranda em políticas públicas culturais pela Universidade Federal da Bahia, atua com produção executiva, coordenação de produção, curadoria, mentorias, formações e representação artística há vários anos. Amanda também foi integrante do Grupo Gestor do Festival Internacional de Londrina - FILO, também trabalhou no Festival Rolé, em produções do SESI Londrina, Festival Internacional de Música de Londrina e Coletivo Quizomba.





O PROARTE é uma promoção da ASPA - Associação dos Profissionais de Arte de Londrina e compõe o Programa Olhos D'água - Rede Nacional das Escolas Livres, do Governo Federal e do Ministério da Cultura. Projeto apoiado pelo Ministério da Cultura - Lei nº12.343, de 02 de dezembro de 2010. (com assessoria)

Serviço





26 e 27 de setembro

Horário: 19h às 22h

Tema: Discussões locais - Concepção e Planejamento de Projetos Culturais; Gestão de Projetos Culturais e Avaliação de Impacto

Convidada: Amanda Freire/ ASPA

28 de setembro

Horário: 9h às 12h

Exercícios práticos: Amanda Freire

Horário: 14 às 17h

Tema: Produção cultural Transcentrada

Convidada: Helena Vieira - SP