Previsão do tempo: Quinta-feira será de sol e temperatura amena em Londrina e região

Nesta quinta-feira (24), o dia será de tempo instável e com temperatura amena em Londrina e nos Municípios da região, conforme apontam os dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Há possibilidade de chuvas a qualquer momento nesta quinta-feira. Apesar disso, o Sol ainda aparece durante o dia, mas sempre entre nuvens e sem calor devido ao avanço de uma frente fria sobre o estado.





Nos próximos dias, o tempo segue instável e com chuvas na região. As temperaturas devem se elevar chegando aos 31°C no fim de semana.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quarta-feira foi de 20°C e a máxima pode chegar aos 28°C.