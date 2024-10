Gato-do-mato é resgatado próximo a uma empresa em Cambé

Refúgio Biológico da Itaipu registra nascimento de cervo-do-pantanal

No último dia 17, o RBV (Refúgio Biológico Bela Vista), mantido pela Itaipu Binacional em Foz do Iguaçu, no Paraná, registrou o nascimento de mais um cervo-do-pantanal. O animal, uma fêmea de 3,7 quilos, é a segunda filha do casal Xavier e Chanel.