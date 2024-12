Previsão do tempo: região de Londrina terá dias de céu aberto, mas chuva deve voltar no domingo

Londrina e municípios da região terão sexta (27) e sábado (28) de sol, mas a chuva volta no domingo (28), de acordo com a previsão do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Dados da entidade de monitoramento do tempo do Paraná indicam amplitude térmica relativamente elevada nesta sexta e sábado, com a mínima na casa dos 20ºC e a máxima atingindo 31°C.





No Paraná, o tempo continua instável nesta sexta, com muita nebulosidade e chuvas, existindo, inclusive, chances de temporais a qualquer momento.





O sábado e domingo devem ter poucas mudanças nas condições do tempo. Na maior parte do estado a nebulosidade continua presente, com o sol aparecendo em alguns momentos do dia. Há possibilidade de chuvas, mas de forma bem ocasional.