Tiago Amaral espera que Marcelo Belinati sancione aumento para seus secretários e vice

Com a aprovação do projeto de lei que aumenta para R$ 21,9 mil o salário dos secretários e do vice-prefeito de Londrina, as atenções se voltam para o prefeito Marcelo Belinati (PP), que tem a caneta até 31 de dezembro e é responsável por sancionar ou não o texto. O PL 191/2024 é assinado pela Mesa Executiva, mas foi uma demanda do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD).





Em entrevista à FOLHA, o prefeito eleito destaca a importância de a matéria ser sancionada ainda este ano, pois “evitaria qualquer discussão” sobre a validade do aumento para 2025. Se Belinati não assinar a lei, Amaral ou a própria CML poderão fazê-lo, em janeiro.

O problema é que a norma que autoriza a fixação nos subsídios não é clara e busca-se "uma construção jurisprudencial", conforme apurou a FOLHA. Existe o entendimento que o princípio da anterioridade deve ser observado, de forma que a publicação da lei no ano que vem poderia trazer questionamentos jurídicos. Se isso ocorrer, há quem diga que o aumento valeria para 2026 e quem entenda que ficaria apenas para 2029.