Previsão do tempo: Segunda-feira será de sol e calor em Londrina e região

Nesta segunda-feira (11), o será quente e com sol em toda a região de Londrina, segundo dados do Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo permanece estável em todas as regiões do Estado. O sol predomina durante toda a tarde com a temperatura chegando aos 31°C.





Na terça-feira, o eixo da frente fria passa pelo estado, provocando pancadas de chuvas, em alguns momentos acompanhadas de descargas elétricas. A chuva ocorre pela madrugada a partir das regiões oeste, sudoeste e centro-sul, avançando para as demais regiões no decorrer do dia.







A mínima registrada nesta segunda-feira foi de 17°C.





