Previsão indica chuva na sexta e tempo nublado no fim de semana em Londrina

A sexta-feira (1) deve ser fria e chuvosa em Londrina, apontou o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). A previsão indica tempo instável e nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento do dia.

A temperatura mínima, registrada pela manhã, foi de 15,4°C, enquanto a máxima não deve passar de 20°C. Segundo o IDR-PR, o frio e a instabilidade são consequências de uma massa de ar polar que passa pela região.

Para o final de semana, no entanto, não há previsão de chuva. O tempo deve seguir nublado e com temperaturas amenas, podendo atingir 25°C no sábado (2) e no domingo (3).





