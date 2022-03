Com presença de Ratinho Jr., abertura da ExpoLondrina será nessa sexta-feira

A 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina – ExpoLondrina 2022 – será, oficialmente, aberta nesta sexta-feira, 1º de abril, em solenidade às 16h, na Pista Central do Parque Ney Braga. Estão confirmadas as presenças do governador Ratinho Junior (PSD), do secretário da Agricultura e do Abastecimento do Estado do Paraná, Norberto Ortigara; do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), e aguardadas autoridades estaduais e municipais de Londrina e região.

Apresentações da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina e desfile das Bandeiras (Brasil, Paraná, Londrina e da Sociedade Rural do Paraná, entidade organizadora da ExpoLondrina) farão parte da cerimônia.

Embora a abertura oficial esteja marcada para 16h, as bilheterias e os portões do Parque Ney Braga estarão abertos a partir das 9 horas e com uma agenda bastante diversificada: Reunião da Governança APL – TI, eventos na Fazendinha, julgamento de Mini-Horse, Feira do Cavalo Bretão, X Congresso de Buiatria da Região Norte do Paraná - Atualização em Sanidade de Bovinos Leiteiros, palestras na ExpoGame. E, após a abertura oficial, haverá a inauguração da sede física da Cocriagro, o primeiro hub de inovação da Agro Valley, ecossistema de inovação de Londrina.





Os valores dos ingressos para o Parque Ney Braga são, de segunda a quarta-feira: R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada; e de quinta a domingo: R$ 18,00 a inteira e R$ 9,00 a meia.





A agenda diária e mais informações da ExpoLondrina podem ser conferidas no site www.expolondrina.com.br.