Terça-feira será de Sol e tempo estável em Londrina e nos Municípios da região

Na saúde e na doença: casal de Londrina enfrenta batalha contra as sequelas do câncer e da meningite

Keiliziane de Faria Oliveira, de 37 anos, e Carlos Gabriel Honório, de 41, enfrentam juntos as sequelas do câncer e da meningite e, imersos em uma constante tempestade, tentam encontrar no amor e na fé o alicerce para não sucumbir à ventania.