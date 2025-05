Previsto para dezembro, ILS vai custar R$ 14,5 milhões em Londrina

O Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) confirmou nesta terça-feira (27) que o ILS (sistema de pouso por instrumentos) do aeroporto de Londrina deve ser instalado até dezembro, ao custo de R$ 14,5 milhões. O órgão, vinculado à Aeronáutica, chegou a estimar a despesa com o equipamento em R$ 20 milhões.





Em nota, o departamento afirma que o ILS está em fase final do processo de aquisição e que as operações devem começar logo após a instalação. A Prefeitura de Londrina projeta que a entrega oficial ocorrerá no dia 10 de dezembro, no aniversário de 91 anos da cidade.





O sistema de navegação é importante para garantir orientação precisa para a aproximação de aeronaves em condições de visibilidade baixa, como neblina e chuva. É uma forma de diminuir o número de voos cancelados pelo mau tempo, um problema histórico em Londrina.

Em março, o Decea chegou a afirmar em nota que o ILS seria homologado apenas em 2027, frustrando as expectativas de lideranças políticas e da sociedade civil organizada, que esperavam o equipamento ainda em 2025. No começo de maio, no entanto, após mobilização de deputados federais, uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, confirmou que a aquisição ocorrerá ainda neste ano.





"Depois de muitas reclamações e das pessoas ficarem até desacreditadas, estamos aqui para dizer que o ILS acontece ainda este ano. O ministro nos informou que já determinou que seja incluído no Orçamento para aquisição”, disse o prefeito Tiago Amaral (PSD), que também participou do encontro em Brasília.

A FOLHA mostrou na última sexta (23) que uma nova reunião aparou as arestas e definiu o cronograma para a instalação do ILS. Em julho, representantes do Decea virão a Londrina para um novo encontro. A CCR, concessionária responsável pelo aeroporto de Londrina, deverá fazer pequenos ajustes para receber o equipamento.





“O processo de contratação já está encaminhado. O grande desafio é o curto espaço de tempo, mas a empresa se comprometeu a entregar no segundo semestre para realmente conseguir fazer a instalação e operacionalizar até 10 de dezembro”, ressaltou Nicolás Mejía, coordenador do GT do Aeroporto.

Entre as entidades da sociedade civil, a confirmação do sistema de pouso por instrumentos ainda em 2025 foi comemorada. “Tudo isso nos deixa muito animados com o desenvolvimento que o equipamento deve trazer para a nossa cidade. Ao mesmo tempo, vamos continuar atentos para que a estrutura necessária para a instalação esteja totalmente preparada e tudo se encaminhe dentro do previsto", disse Vera Antunes, presidente da Acil (Associação Civil e Industrial de Londrina).





Já a SRP (Sociedade Rural do Paraná), o atendimento dessa demanda histórica deverá “fortalecer o posicionamento da cidade como polo logístico e produtivo".