Primeira edição do evento “Viva o Centro!” começa nesta sexta em Londrina

A primeira edição da festa “Viva o Centro!” irá ocorrer nesta sexta (31) e sábado (1), na Praça Marechal Floriano Peixoto (Praça da Bandeira), na região central de Londrina. O evento contará com música, gastronomia, cultura, esportes e muitas atrações para a criançada.





Com objetivo de atrair a família londrinense para voltar a frequentar a área central da cidade, a Prefeitura de Londrina lançou o evento, que terá abertura nesta sexta às 17h, com um cerimômia de hasteamento da Bandeira Nacional e a execução do Hino Nacional brasileiro. Na sequência, está programada uma benção ecumênica.

Logo depois, às 18h, começa a programação cultural da festa, com apresentações artísticas e musicais de grupos dos mais diferentes estilos, entre outras atrações, como exposições de carros antigos, tunados e customizados. O “Viva o Centro”! também vai ter oficina de desenho e contação de histórias com equipes da Secretaria de Cultura, além de uma série de serviços da Prefeitura que vão estar disponíveis no local. As famílias que forem à “Praça da Bandeira” vão encontrar ainda uma variedade de food trucks e barracas de comidas. A festa continua no sábado, a partir das 10h e vai até às 18h.





O prefeito Tiago Amaral destacou que a Prefeitura quer transformar o centro da cidade, que é o coração de Londrina. “Temos a marca de ser uma cidade viva, ativa, onde a família, o trabalhador, o comerciante, o empresário, se encontram no nosso centro. Estamos fazendo diversas ações para devolver, o mais rápido possível, vida ao centro da cidade, nos moldes do que nós já tivemos um dia, com eventos, entretenimento, shows, cena cultural e alegria. Londrina tem muita história, muita cultura, estamos começando as ações pelo centro, mas vamos chegar até os bairros, com esta mesma intensidade”, disse.

O secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, explica que o “Viva o Centro!” surgiu com a proposta de ser um evento para trazer as famílias londrinenses de volta à área central da cidade, com segurança e conforto. O secretário ressaltou a participação de todas as secretarias e órgãos da administração municipal na recuperação da praça, na montagem das estruturas e na oferta de serviços para o evento, além da parceria com a ACIL (Associação Comercial e Industrial de Londrina). “A festa foi organizada por toda a Prefeitura, a Secretaria de Cultura apenas ajudou a coordenar e organizar os trabalhos.”





Projeto “Orquestrando o Futuro





Os alunos do projeto “Orquestrando o Futuro – Oficinas de Musicalização”, vão se apresentar nos dois dias da festa. Desenvolvido pela Orquestra de Câmara Solistas de Londrina, a iniciativa tem patrocínio da Prefeitura e integra o Programa Vencer da Secretaria Municipal de Educação. Em 2024, o projeto realizou oficinas para mais de 1.000 alunos de 21 escolas de Londrina, com uma metodologia que tem como base o folclore musical brasileiro, principalmente as Cantigas de Rodas e Cirandas. Além das oficinas, os alunos também formaram uma orquestra e participam de apresentações em diversos locais.

Economia Solidária





A festa também vai ter barracas com os produtos feitos pelas cooperativas, associações e grupos que fazem parte do Programa Municipal de Economia Solidária, gerido e financiado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e que tem na Cáritas Arquidiocesana de Londrina uma das instituições parceiras.

Saúde





Além das exposições, atrações culturais e gastronômicas, a Prefeitura vai disponibilizar uma série de serviços para o cidadão londrinense. A Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, vai oferecer aferição de pressão arterial, verificação de glicemia capilar, distribuição do autoteste do HIV, orientação e panfletagem sobre dengue, sobre prevenção de queimaduras, avaliação de sarcopenia (perda de massa magra de forma acelerada) e orientações sobre a prevenção de intoxicações. Além disso, uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) vai participar do evento com profissionais, manequins e materiais para um treinamento prático de algumas manobras de primeiros socorros.

Segurança





Para garantir a segurança e a tranquilidade das famílias que forem à Praça da Bandeira na 1ª edição da festa Viva o Centro!”, a Guarda Municipal vai intensificar o patrulhamento preventivo em toda a região central da cidade, durante o dia e a noite, com viaturas. A Base Móvel da GM ficará instalada no Calçadão, em frente à Praça da Bandeira, durante os dois dias. A base funcionará como ponto de apoio para atender a população.

Obras na Praça





Com o objetivo de deixar o espaço e as ruas do entorno em condições de receber as pessoas com mais conforto e segurança, a Secretaria de Obras realizou uma série de serviços de manutenção na praça, principalmente no pavimento, com a retirada dos “pavers” de alguns trechos danificados e a substituição pelos chamados pedriscos, que passaram por compactação para melhorar a mobilidade dos visitantes.





Iluminação





Para viabilizar a festa no período da noite, a Londrina Iluminação montou uma força-tarefa e trocou 16 lâmpadas, realizou a limpeza de 27 globos e instalou um total de nove luminárias viárias novas no entorno da Praça. A companhia também prestou apoio à CMTU com a cessão de equipamentos, entre eles um caminhão, para a pintura de algumas estruturas da praça.





Limpeza e manutenção





A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) participou do mutirão na praça e outros espaços do Centro; como o Bosque Central e a Concha Acústica, com serviços de limpeza, manutenção e embelezamento.





Os trabalhos realizados envolveram a capina e roçagem do mato; retirada de lixo; a pintura do mobiliário urbano, que incluiu bancos, floreiras e lixeiras; o reparo de corrimões, guarda-corpos e luminárias em metal; a substituição de cestos para o descarte de resíduos que estavam danificados; além do conserto de calçadas e áreas de passeio desniveladas ou esburacadas e a pintura dos meios-fios de branco. Os banheiros públicos da praça Marechal Floriano Peixoto também receberam uma limpeza geral, tiveram equipamentos consertados e ganharam novas cores. Eles vão estar fechados durante o evento, mas a CMTU vai disponibilizar 20 banheiros químicos na praça.





Trânsito





A CMTU alerta que a travessa Padre Eugênio Herter, logo ao lado da Praça da Bandeira, terá restrição na circulação de veículos, devido à festa, já a partir das 19h desta quinta-feira (30).





Serviço Festa “Viva o Centro”

Local:

Praça Marechal Floriano Peixoto, ao lado da Catedral

Data:

Sexta – 31 de janeiro, das 17h às 22h

Sábado – 1º de fevereiro, das 10h às18h