Transporte Coletivo de Londrina faz teste de 'metrô terrestre' com avisos em paradas de ônibus

O Transporte Coletivo de Londrina deve receber algumas novidades nos próximos meses. Já estão em fase de teste no município os avisos sonoros que indicam as paradas dos ônibus, tecnologia já conhecida em metrôs das grandes metrópoles do país e no transporte coletivo de Curitiba.





Com a novidade, os ônibus passarão a indicar - por meio de uma voz robótica - nome e número das ruas e avenidas por onde os veículos transitarem. A reportagem conferiu um dos testes nesta segunda-feira (27) em um ônibus da TCGL (Transporte Coletivo Grande Londrina) que saiu do Terminal Central rumo ao Terminal do Vivi Xavier (Zona Norte).





As reações dos passageiros com a novidade foram variadas. Alguns ficaram assustados com a voz, outros questionaram de onde estava saindo o som. Ao longo de todo o trajeto, os avisos sonoros informaram o endereço de todas as paradas sinalizadas pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) por meio dos pontos de ônibus.





A companhia municipal, procurada pela reportagem, elucidou que as mudanças fazem parte das especificações pedidas em edital pela Prefeitura de Londrina para a renovação de contrato com a TCGL e a Londrisul, que operam o transporte no município. O edital de licitação trouxe uma série de exigências que as empresas deveriam cumprir. Entre elas, estão a implementação dos avisos sonoros, além dos monitores informativos nos terminais - que já estão instalados - e avisos visuais, que, dentre outras funções, deverão informar o tempo restante para a chegada dos ônibus.