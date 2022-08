Primeira etapa do concurso da GM será neste domingo em Londrina

As provas para o concurso da Guarda Municipal de Londrina serão feitas neste domingo (7), a partir das 14h, em diferentes pontos da cidade. A abertura dos portões está prevista para as 13h20, sendo fechados rigorosamente às 14h. Os testes irão ocorrer nos diversos centros do campus da UEL (Universidade Estadual de Londrina), assim como na Unicesumar e em colégios estaduais, como o Vicente Rijo e Colégio de Aplicação da UEL. Neste dia, serão aplicadas as provas objetiva e discursiva do certame.

O endereço onde cada candidato fará o exame está escrito no Cartão Informativo, divulgado no domingo (31), no site da COPS-UEL (Coordenadoria de Processos Seletivos da Universidade Estadual de Londrina).





Para adentrar à sala de provas, o candidato deverá apresentar um documento pessoal original com foto. “O candidato precisa ver com antecedência o local, o número da sala e inclusive verificar caso tenha requerido alguma condição especial da realização de provas. O cartão é uma segurança para eles, no sentido de evitar erros no comparecimento às salas e verificação da localização específica, visto que o campus da UEL é muito grande, é quase uma cidade, e a localização de um centro para o outro é distante”, chamou a atenção a secretária municipal de Recursos Humanos da Prefeitura de Londrina, Julliana Faggion Bellusci.





Esta etapa do concurso público terá provas objetiva e discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório. No domingo, durante quatro horas, os candidatos serão testados em língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, assim como em conhecimentos específicos na área de história e geografia de Londrina, legislação e noções de Direito. Na prova discursiva, eles serão avaliados através de uma situação registrada em BO (Boletim de Ocorrência).





O gabarito provisório das provas será divulgado no domingo (7), a partir das 21h, no site da COPS-UEL. A partir dessa data, os candidatos poderão interpor recursos referentes às questões objetivas até terça-feira (9), às 21h. Depois deste prazo não serão aceitos novos recursos. O resultado desta etapa será divulgado no dia 22 de agosto, às 17h, no site.

