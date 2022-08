Câmara de Londrina retoma sessões nesta terça com temas polêmicos na pauta

Após duas semanas de recesso parlamentar de meio de ano, a Câmara Municipal de Londrina retoma nesta terça-feira (2) os debates em plenário. Os principais projetos de lei complementares do Plano Diretor ainda não foram encaminhados pelo Executivo e na pauta dessas primeiras sessões do semestre estão propostas de doações de áreas públicas para empresas e o polêmico projeto de lei prevê sustar decreto que trata da vacinação de servidores públicos contra a Covid-19.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





De acordo com o presidente da Casa, vereador Jairo Tamura (PL), a expectativa é que o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano) encaminhe as primeiras leis complementares do Plano Diretor, entre elas do zoneamento urbano e perímetro urbano. "Ainda não temos uma data. Qualquer um deles que chegar terá uma certa demora pelas audiências públicas que precisam acontecer nas regiões. Isso atrasa a discussão, mas espero que a gente consiga votá-los ainda neste ano para melhorar a legislação do planejamento urbano. Já pedimos a antecipação para chegada do projeto em final de agosto e começo de setembro."





A Câmara ainda volta de recesso às vésperas da campanha eleitoral, que terá 13 dos 19 vereadores como candidatos a deputado. Tamura frisou que os parlamentares não poderão usar a infraestrutura do mandato para buscar votos. "Estaremos fiscalizando todos os itens publicados na portaria para que os vereadores cumpram o que está na legislação. Os vereadores terão que conciliar as atividades legislativas com as campanhas sem usar a infraestrutura da Casa."





CONTINUE LENDO: Vereadores debatem derrubada do decreto que obriga vacinação de servidores municipais contra a Covid-19