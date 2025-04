Shopping de Londrina promove primeiro encontro de cachorros vira-latas

No próximo domingo (27), o Londrina Norte Shopping promove, das 14h às 17h, o primeiro encontro de vira-latas no corredor do empreendimento. Para participar, basta realizar a inscrição na hora, que já dá direito a uma amostra de ração e alimentos para cães e gatos. A participação é gratuita e aberta à toda a comunidade.

Caramelo, fiapo de manga ou estopinha, preto, mascarado ou raposinha. Não importa qual seja o tipo do vira-lata, todos são convidados e bem-vindos.





“Será um momento gostoso, de convivência entre os pets e de troca de informações entre os tutores. Queremos que o shopping seja um lugar agradável para os nossos adoráveis vira-latas”, afirma Sabrina Matos, coordenadora de marketing do Londrina Norte Shopping.





Além disso, os tutores que realizarem a inscrição gratuita também irão concorrer a brindes exclusivos. “Vai ter um desfile de cães e é só o pessoal se inscrever, retirar a amostra e concorrer nossos kits”, explica Rodolfo Guimarães, coordenador de marketing.





VIRA-LATAS