Primeiro trecho de recape asfáltico na avenida Dez de Dezembro é concluído

Os trabalhos do primeiro lote de recuperação do pavimento da avenida Dez de Dezembro, via que será revitalizada em quatro etapas, estão finalizados na região sul da cidade. Neste trecho inicial, a Prefeitura de Londrina realizou o recape da pista da Via Expressa entre a rua da Natureza e a avenida Portugal, próximo ao Parque Municipal Arthur Thomas. Iniciados no final de novembro, os serviços foram executados em menos de 15 dias e concluídos na primeira semana de dezembro, antes do prazo estabelecido e também às vésperas do 89º aniversário de Londrina.





Esse trabalho é parte das melhorias asfálticas que a Dez de Dezembro, segunda maior avenida da cidade em extensão, está recebendo e que contemplará todos os seus 8 km, no trajeto que interliga as regiões sul e norte, desde a rodovia PR-445 até a BR-369. O investimento total da Prefeitura de Londrina para este pacote de obras é de R$ 12,9 milhões, aproximadamente. O montante é viabilizado por meio de convênio com o Governo do Paraná, em acordo com a Fomento Paraná e custeio via Paranacidade.

O primeiro recape, entre a avenida Portugal e a rua da Natureza, totalizou 15.689,84 m² em área de execução. As atividades incluíram, além da nova pista, serviços de limpeza, drenagem de águas pluviais para solucionar problemas de alagamentos, ensaios tecnológicos, acabamentos e sinalização de trânsito.





Para realizar as obras do lote 1, o valor aplicado foi de R$ 1.347.519,91. O contrato foi cumprido pela empresa AR Construtora de Obras, que também é responsável pelo recape do segundo trecho das obras, entre a Rodoviária de Londrina e o final da avenida Jorge Casoni, no encontro com a BR-369. Os trabalhos já estão em andamento, desde a semana passada, e o recape vem avançando no sentido sul-norte. O prazo contratual vai até abril de 2024.

Segundo o secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, a entrega do trecho que abriu os serviços na avenida Dez de Dezembro foi feita rapidamente, mesmo em um período que contou com vários dias de chuva na cidade. “A empresa conseguiu realizar os serviços contratados e já trabalha agora no segundo trecho. Esperamos que o desenvolvimento dessa nova etapa ocorra da mesma maneira e tenhamos um resultado de qualidade, para que os motoristas possam contar com asfalto renovado o quanto antes”, comentou.





Canhada enfatizou que a Prefeitura realiza uma série de obras, concomitantemente, espalhadas por diversas regiões de Londrina. “A cidade vem experimentando um processo de crescimento e de evolução em vários segmentos de políticas públicas. A recuperação da malha asfáltica é uma das frentes deste amplo trabalho feito pela gestão do prefeito Marcelo Belinati, bem como reformas, revitalizações e construções e manutenções de espaços públicos. São dezenas de obras sendo executadas nesse momento na cidade e os resultados são visíveis. Essa é a rotina de uma cidade do porte de Londrina, que se moderniza e possibilita melhorias para seus moradores”, contextualizou.

Os outros dois lotes de serviços são para os recapes da avenida Portugal até a rua Atílio Otávio Bizzato, entre as regiões sul e central, e da rua da Natureza à marginal da PR-445, na área sul de Londrina. Ainda não há previsão para o início destes trabalhos, que aguardam autorização ambiental.





De maneira geral, as melhorias de asfalto ao longo dos 8 km da Dez de Dezembro abrangem a remoção de pontos deformados de pista (“borrachudos”) com reforço de base, fresagem a frio, reperfilamento asfáltico, e o recape propriamente dito com a aplicação da camada principal de revestimento. As ações agregam, ainda, a recomposição de meio-fio e sarjeta, melhorias em calçadas, rampas de acessibilidade, corte e destoca de árvores.





Já os trabalhos de drenagem concentram melhorias e manutenções em estruturas como bocas de lobo, poços de visita, bueiros, grelhas e tampas em concreto armado.