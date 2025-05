Primeiro trimestre tem saldo positivo na geração de empregos em Londrina

Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgados nesta quarta-feira (30) pelo MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), confirmaram o primeiro trimestre de 2025 como um período de alta geração de empregos em Londrina. Entre os meses de janeiro e março, o saldo do balanço da empregabilidade é de 3.419 postos de trabalho com carteira assinada criados no município.





DESTAQUE PARA O SETOR DA CONSTRUÇÃO

No mês de março, o saldo positivo foi de 225, com o setor da construção tendo o melhor desempenho nos números absolutos. O segmento registrou saldo positivo de 105 vagas, e também apresentou a maior variação percentual positiva de mercado formal de trabalho, tendo crescido 0,87% no terceiro mês do ano. No acumulado de 2025, Londrina contabiliza 21.720 admissões e 18.301 desligamentos, com um crescimento de 2,06% do mercado de trabalho formal no município..

O secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, destacou o impacto positivo das ações da atual gestão. “Começar 2025 com um desempenho tão significativo é a confirmação de que estamos no caminho certo. A gestão do prefeito Tiago Amaral tem sido feita com uma integração grande entre as diferentes secretarias, com o envolvimento da sociedade civil e com um olhar multidisciplinar para as diferentes questões da cidade, sempre buscando oferecer soluções estruturantes e transformando ações em políticas públicas. Isso reflete diretamente em um resultado tão expressivo”, afirmou.





De acordo com Makiolke, a Prefeitura tem olhado com muita atenção para a desburocratização, buscando melhorar a dinâmica de serviços. “Esse trabalho proporcionou mais rapidez à concessão de alvarás, por exemplo, dando celeridade e transparência para os processos. Também foi feita uma escuta ativa das entidades e da comunidade, e tudo isso contribui para transformar o ambiente da cidade em um cenário propício para a atração de empresas e de investimentos. Com empresas novas chegando e as empresas da cidade prosperando, temos mais oportunidades de emprego e fazemos esse ciclo virtuoso continuar girando forte”, explicou o secretário.





