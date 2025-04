Projeto gratuito vai oferecer R$ 1,5 mil para empreendedores de Rolândia e Arapongas

Empreendedores de Arapongas e Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) vão ter a oportunidade de participar do Projeto MEGA (Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas) que oferece capacitação gratuita para micro e pequenos empreendedores, artesãos e para quem deseja iniciar no mundo dos negócios.





Os encontros em Arapongas começam no dia 6 de maio, às 19h, no Auditório da Prefeitura na Rua das Garças, 750. Já os encontros em Rolândia começam no dia 5 de maio, às 19h, no Lions Clube de Rolândia, na Av. Brasília, 801.

O MEGA é uma iniciativa da organização social GERAR (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há mais de 20 anos impacta milhares de vidas com projetos focados na qualificação profissional e na empregabilidade.





Michela Notti, coordenadora do projeto Mega, explica que o objetivo é realizar a formação de empreendedores que já tem ou não o seu próprio negócio. Durante os 8 dias de aula, os participantes recebem orientações de como melhorar o marketing, a precificação dos produtos, como estruturar e formalizar o empreendimento, além de outras informações importantes para alavancar os negócios dos participantes.

"Levamos formação e informação para que os empreendedores alavanquem seus negócios com o suporte inicial de nossos consultores e possam contribuir de forma mais efetiva para a economia local", afirma Notti.





Durante o projeto, os participantes recebem apostila, bloco de notas, caneta, camiseta e uma logomarca para o empreendimento. “Tudo isso, sem pagar nada!”, lembra a coordenadora.

Após os 8 dias de aula, os empreendedores ainda têm direito a 2 meses de consultoria, para tratar especificamente do seu empreendimento.





E os participantes ainda têm a chance de ganhar um fôlego nas finanças da pequena empresa. Os 3 melhores alunos durante as aulas, que não faltarem nenhum dia, recebem um capital semente de R$ 1.500,00 para investir no próprio negócio.

A coordenadora destaca que o curso vai além do desenvolvimento técnico: “O MEGA se diferencia por também olhar para o lado humano das pessoas. Levamos conhecimento para quem muitas vezes não tem acesso ou condições de pagar por uma formação semelhante. Temos inúmeros relatos de mudanças significativas na vida dos participantes. É uma capacitação gratuita, mas de extremo valor.”





A inscrição pode ser feita através deste link.