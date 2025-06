Princesa do Japão visita Londrina e Rolândia nesta segunda-feira

Londrina e Rolândia, na região metropolitana, recebem, nesta segunda-feira (9), a visita oficial da princesa Kako de Akishino, integrante da família imperial japonesa, em celebração aos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão.





Pela manhã, a princesa Kako visita o Museu Histórico da Imigração Japonesa, em Rolândia. O espaço é voltado à preservação da história e cultura da comunidade nipo-brasileira da região e já recebeu visita de outros membros da família real japonesa.





Na sequência, ela será recebida pelo governador Ratinho Junior, que entregará uma homenagem do Governo do Estado para a princesa, na Aliança Cultural Brasil-Japão, em Londrina. Haverá o plantio simbólico de uma árvore no Jardim Japonês, seguido de um almoço com autoridades e comunidade nikkei e visita à Associação Cultural e Esportiva de Londrina (Acel).





Pequena Tóquio

A influência na segunda maior cidade do Estado é grande. A Rua Sergipe, no Centro de Londrina, já foi chamada de 'Pequena Tóquio', justamente pelos comerciantes orientais a partir da década de 1930.

= Histórias da Rua Sergipe

Tomi Nakagawa

A Praça Tomi Nakagawa, localizada na avenida Leste-Oeste, região central, é outro exemplo da influência do país asiático na cultura londrinense. A praça foi construída para homenagear os 100 anos da imigração japonesa no Brasil e inaugurada em 2008, com a presença do então príncipe herdeiro do Japão, Naruhito, hoje imperador do país, como mostra reportagem da FOLHA na época.