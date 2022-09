Procon Londrina integra mutirão on-line de renegociação de dívidas

Começou na segunda-feira (5) um mutirão on-line de renegociação de dívidas do qual o Procon-Ld (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina) participa, até 30 de setembro, em conjunto com os demais órgãos de defesa do consumidor do Paraná.





Por meio da iniciativa, os consumidores contam com a oportunidade de ter melhores condições para quitar dívidas junto a instituições financeiras, incluindo situações relativas a crédito, cheque especial, empréstimos e financiamentos, entre outras.





Para aderir à ação, que engloba bancos, financeiras, operadoras de telefonia e lojas de todo o Brasil, o cidadão deve fazer o cadastro na plataforma Gov.br e, em seguida, efetuar o registro na plataforma Consumidor.gov.br. No momento do cadastro, é necesário que o consumidor informe corretamente seus telefones e e-mail para contato, pois esses dados facilitarão o atendimento por parte dos fornecedores participantes.





O passo seguinte é usar a ferramenta de busca on-line disponível no sistema para localizar a instituição junto à qual a dívida foi estabelecida. Após selecionar a organização, o munícipe deve fazer o relato do seu problema, informando que deseja participar do mutirão de renegociação de débitos. Os fornecedores têm o prazo de 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta para o consumidor. Terminado o prazo para a resposta da empresa, o cliente tem 20 dias para avaliar o retorno.





Segundo o presidente do Procon-Ld, Thiago Mota, a iniciativa pode oferecer grandes benefícios para os consumidores. “É uma ótima chance para as pessoas diminuírem o valor de suas dívidas ou terem acesso a reparcelamentos, entre outras vantagens, para que possam sair do vermelho, recuperar seu poder de compra e positivar seu nome no mercado”, pontuou.





Para orientar os cidadãos que desejam participar do mutirão, o Procon-Ld criou um tutorial em vídeo, que está disponível nas contas do órgão no Facebook e Instagram (acesse aqui). Quem tiver alguma dificuldade pode entrar em contato pelos telefones (43) 3372-4823, 3372-4824 ou 3372-4825, enviar um e-mail para [email protected] ou ir à sede do Procon-Ld (Rua Piauí, nº 1117). O atendimento presencial é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.