PRF do Paraná fará leilão de veículos com lances a partir de R$ 200

Com lances a partir de R$ 200, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) do Paraná fará, no dia 16 de setembro, um leilão on-line de veículos, entre carros e motos recuperáveis e que podem voltar a circular, além de sucata com motor aproveitável e sucata aproveitável com motor inservível. Os veículos estão em municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Araucária, Colombo, Mandirituba) e também em Paranaguá, no Litoral. Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio no site da Kronberg Leilões. Os lances já podem ser feitos.





Entre os 140 automóveis ofertados, 69 estão bem conservados, podendo circular em via pública após o pagamento das respectivas taxas e revisão técnica exigida pelo órgão de trânsito. O restante dos veículos é considerado sucata (aqueles que estão impedidos de circulação em vias públicas e se destinam exclusivamente ao desmonte e ao reaproveitamento de suas peças), e poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas cadastradas no Detran.

Nos destaques do leilão estão um Spacefox Gii 2011, com lance inicial de R$ 8.900, um Gol 1.0 2010, com lance inicial de R$ 4.600, um caminhão-trator Mercedez Bens Atroz 2012, com lance inicial de R$ 40 mil, um Celta 1.0 2013, com lance inicial de R$ 4.700, entre outros. As sucatas têm lances mínimos partindo R$ 50.