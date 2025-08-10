Professora de Londrina permite aluna 'enviar carta para o pai no céu' e emociona

Uma professora da Escola Municipal Professor José Gasparini, localizada no Conjunto Farid Libos (Zona Norte), criou uma dinâmica que permitiu uma aluna enviar uma carta para o pai dela, que "já está no céu", como definiu o perfil da escola no Instagram. A ação viralizou nas redes sociais e emociou diversos internautas no Dia dos Pais.





Na legenda da publicação, a escola definiu o momento como um gesto de empatia promovido pela docente e os colegas de classe da criança. "Com o coração cheio de amor, nossos alunos e a professora do 2º ano C tiveram uma ideia linda: enviar uma cartinha para o papai da amiga que está no céu, levada por um balão. Um gesto de carinho, empatia e amizade que tocou a todos nós."





Até a tarde deste domingo, o vídeo já havia sido visto 41 mil vezes no perfil oficial da escola no Instagram. Porém, diversos outros perfis também divulgaram a boa ação. Nos comentários, não faltaram elogios à ideia da professora.





"Para esssa professora, meu reconhecimento e obrigada! Quisera eu ter encontrado alguém na vida que fizesse o mesmo por mim. Afinal, tudo que a gente quer é a oportunidade de falar algo para quem já foi embora", escreveu uma seguidora. "Estou sem palavras. Há pessoas que desempenham um papel de anjo na vida de outras pessoas", comentou outra.





Em seu perfil na rede social, a professora Débora Rodrigues agradeu pelas mensagens de carinho. "Gostaria de agradecer cada comentário, cada bênção e cada palavra de carinho que estou recebendo. Que Deus retribua em dobro todo esse afeto!"





Veja abaixo o momento:



