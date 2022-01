Programação do Natal 2021 de Londrina encerra nesta quinta-feira

A programação do Natal 2021 de Londrina prosseguirá até quinta-feira (6). Após a data, as estruturas montadas pela Prefeitura para as atrações serão retiradas.

Entre as atrações que continuarão no decorrer desta semana está o Show das Águas Dançantes, que ocorre todos os dias no Lago Igapó II, próximo à Árvore de Natal iluminada, em frente à Avenida Higienópolis. O espetáculo gratuito de luzes coloridas e som pode ser visto de meia em meia hora, das 20h às 22h.

Outra atração que prossegue até quinta é o Túnel Iluminado da Avenida Higienópolis. Ele tem quatro estruturas com cinco pares de cometas e é finalizado por uma cobertura semelhante a um céu de estrelas.





O Mini Trenzinho, que realiza passeios diários, também tem previsão de prosseguir até o dia 6. A locomotiva funciona todos os dias, das 18h às 23h, com custo de R$ 10,00. O trenzinho comporta até 20 passageiros e o passeio começa no Lago Igapó, no cruzamento da Avenida Higienópolis com a Rua Joaquim de Matos Barreto, e percorre a decoração natalina instalada naquela área.





Além dessas atrações, a cidade tem decorações de Natal instaladas em praças e rotatórias de todas as regiões, como a Praça da Sabbi no Jardim Bandeirantes, Avenida Inglaterra, Jardim Cafezal, Avenida Saul Elkind, Praça da Bandeira, Praça Nishinomiya, entrada do Jardim União da Vitória, além das sedes dos distritos de Guaravera, Irerê, Lerroville, Maravilha, Paiquerê, São Luiz e Warta.

Natal 2021





A programação do Natal 2021 de Londrina durou mais de 30 dias e contou com 233 atrações culturais e artísticas realizadas em todas as regiões da cidade.

Entre as atrações estivaram o LondriNatal 2021, campanha da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), e o “Brilha Londrina, um Espetáculo de Natal”, que trouxe a Feira Brilha Londrina, o City Tour com ônibus decorado, em parceria com a Viação Garcia, e o Concurso de Decoração de Natal, com o objetivo de premiar imóveis residenciais e comerciais urbanos de Londrina que realizarem decorações belas e iluminadas em suas fachadas.





“O Natal de 2021 foi feito em parceria com muitas empresas e entidades da iniciativa privada e realmente entrou para a história de Londrina. Esperamos seguir esta tradição, pois desde 2019 o prefeito Marcelo Belinati retomou a decoração natalina feita pela Prefeitura e a cada ano nós queremos surpreender a população, causando este sentimento positivo nas pessoas, além de promover o comércio e o turismo, tão importantes para promover o desenvolvimento econômico de Londrina e região”, destacou o presidente da Codel, Bruno Ubiratan.