População pode passear por pontos luminosos de Londrina em tour de natal

Uma atração de Natal deste ano tem conquistado o coração de muitos londrinenses: o city tour, um ônibus que todas as noites passeia pelas principais decorações luminosas da cidade.



O carro, cedido pela Viação Garcia, tem uma história. O chamado “Trinox” foi um modelo que circulou por Londrina a partir de 1986, fazendo viagens de longa duração. Na época, era um veículo bastante moderno, por ser o primeiro da empresa a possuir três eixos, o que lhe dava muito mais estabilidade.

Embora a distribuição dos ingressos, que são gratuitos, comece às 17h, quem chegar nesse horário corre o risco de ter que voltar outro dia. Por volta das 16h30, as pessoas já começam a se posicionar em fila.







O passeio acontece em dois horários: às 19h30, nos primeiros momentos do anoitecer, e às 20h30. O motorista responsável pelo roteiro, Manoel da Silva Neto, tem 18 anos de profissão, mas, pela primeira vez, conduz um ônibus de roteiro natalino.





“É um momento único, pela nostalgia de estar trabalhando em um ônibus histórico, com muita história para contar e por estar interagindo todo dia com pessoas com a felicidade estampada no rosto”, relata ele.



