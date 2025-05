Projeto Circo Livre recebe inscrições para oficina circense gratuita

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de práticas circenses do projeto “Circo Livre”. Os interessados poderão se inscrever durante todo o tempo de vigência do projeto – que vai até dezembro de 2025.





As oficinas serão ministradas pelos integrantes do grupo Hiber Circus e as inscrições podem ser feitas por meio do preenchimento do formulário on-line ou pessoalmente, no Norte Cultural, no horário das aulas. O espaço fica na rua Lino Sachetin, 498, Conjunto Luiz de Sá (zona norte).

O ator, produtor e diretor do Hiber Circus, Everton Bonfim, explicou que a metodologia adotada para a realização das atividades trabalhadas nas oficinas se baseia no conceito de arte-educação, concebido pela educadora e pesquisadora brasileira Ana Mae Barbosa. “Com base na ‘Abordagem Triangular’ de Ana Mae, criamos os três pilares de sustentação para o projeto Circo Livre. São eles: Conhecer a história do circo e suas técnicas, vivenciar as práticas circenses e aprender a apreciar as artes cênicas”, afirmou.





Dentre as técnicas e modalidades circenses que os alunos poderão aprender estão acrobacias de solo e aéreas, preparo físico, flexibilidade, contorção, malabares e equilíbrios, paradas, duos acrobáticos e pirâmides humanas.

As aulas são voltadas para o público em geral, com idade a partir de 6 anos. O projeto prevê a formação de duas turmas com 20 participantes cada, delimitadas por faixa etária. Após o preenchimento de todas as vagas por ordem de inscrição, será feita uma lista de espera. As oficinas terão início no dia 18 de fevereiro.





As aulas de circo da turma infantil (6 a 12 anos) acontecerão às terças e quintas-feiras, das 17h45 às 18h45, e as aulas da turma de jovens e adultos (a partir dos 13 anos), acontecerão aos sábados das 10h às 12h. As aulas são voltadas para iniciantes, mas os professores também estão preparados para receber alunos que já possuem experiência.





Bonfim pontuou que, com o início das oficinas, a equipe tem a expectativa de possibilitar o acesso gratuito à arte circense e potencializar o circuito cultural da cidade. “Essa será a primeira edição do Circo Livre. Por meio do projeto, daremos continuidade aos nossos processos de formação enquanto arte-educadores e artistas circenses. Nossas expectativas estão pautadas na possibilidade de poder garantir o acesso da população da zona norte de Londrina a esta linguagem artística, de modo que tal acesso criativo não se restrinja apenas àqueles que tenham renda financeira para pagar por uma aula de circo”, concluiu.