Projeto Circulasons promove eventos em comemoração aos 70 anos do Teatro Ouro Verde

O Circulasons, projeto voltado para a difusão e valorização da música brasileira, organizou uma agenda totalmente gratuita ao público composta da exposição documenta 70, um concerto com a Orquestra Sinfônica da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e dois shows memoráveis com Paulo Barnabe & Banda Patife e Simone Mazzer com seu novo trabalho, “Deixa Ela Falar”. A ação faz parte das comemorações dos 70 anos do Cine Teatro Ouro Verde UEL.



"Para realizar a segunda parte dessa celebração e darmos continuidade à comemoração desse espaço obtivemos o patrocínio do PROMIC e de outras empresas. Com isso, teremos um mês de uma programação ousada, energizante, totalmente gratuita e aberta ao público", explica Janete El Haouli, idealizadora e curadora do circulasons.

A programação começa nesta terça-feira (2), com a abertura da Exposição documenta 70, organizada a partir de pesquisas de acervos públicos e em acervos particulares. O objetivo é reavivar a memória do público em torno deste ícone arquitetônico e cultural da cidade, e que ficará em exposição no saguão do Ouro Verde de 2 de maio a 1º de junho, das 14h às 22h. A curadoria é de Fernanda Magalhães.



Paulo Barnabe e a Patife

No sábado (6), a estrela da noite é o músico e compositor londrinense Paulo Barnabe, que sobe ao palco acompanhado da Banda Patife para um show único. Formada em 1984, a banda Patife é um projeto de Paulo Barnabe, radicado em São Paulo há décadas. O compositor usa técnicas de composição onde surgem ritmos assimétricos, células atonais, além de influência do jazz, hard-rock e ritmos brasileiros, tornando-se um dos expoentes da chamada ‘Vanguarda Paulista’ e somando-se a um movimento global de inovações ocorridas na década de 1980.



OSUEL

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, que está a caminho de seus 40 anos, se apresenta no Teatro Ouro Verde na quinta-feira (18) dentro da programação do circulasons. Sob a regência do maestro Alessandro Sangiorgi, o repertório vem recheado de música brasileira. A OSUEL é a primeira orquestra sinfônica do Paraná, criada em 14 de março de 1984, com o objetivo de divulgar o repertório sinfônico tradicional e contemporâneo com ênfase na música brasileira, além de dar suporte às atividades acadêmicas através da integração com o ensino, pesquisa e extensão.



Simone Mazzer

Para fechar os festejos dos 70 anos do Teatro Ouro Verde, o circulasons convidou Simone Mazzer para estrear o show “Deixa Ela Falar” em Londrina, na sexta (26).

"Deixa Ela Falar" (Biscoito Fino) é o mais recente trabalho da cantora, lançado nas plataformas digitais em setembro de 2022 e o 4º de uma carreira que perpassa as artes cênicas - Mazzer atuou por muitos anos na badalada Armazém Companhia de Teatro. No palco, Mazzer se entrega à sonoridade que marca o disco, feita de arranhões, dissonâncias e timbres inusitados, que no disco ficou nas mãos do duo ANT-ART, formado pelos jovens Antônio Fischer-Band (teclados, synths e vocais) e Arthur Martau (bateria, violão, guitarra e vocais). No show a eles se juntarão Navalha Carrera (guitarra) e Paulo Emmery (baixo).

O concerto e os shows serão totalmente gratuitos, sempre às 20h30, porém é necessário retirar os ingressos 1h antes dos espetáculos, na bilheteria do Teatro Ouro Verde.



70 anos