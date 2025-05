Projeto da prefeitura, Biblioteca Móvel Ambiental volta à ExpoLondrina em 2025

A Biblioteca Móvel Ambiental volta à Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina em 2025. O projeto da Prefeitura de Londrina, que esteve de fora da ExpoLondrina nos últimos cinco anos – desde o início da pandemia de Covid-19, estará no Parque Ney Braga entre os dias 7 e 11 de abril, das 12h30 às 17h30.





A Biblioteca funciona em um ônibus adaptado, que, além de livros, tem revistas, gibis, DVDs e uma TV onde são exibidos vídeos sobre uma série de temas na área ambiental. Quem visitar o espaço durante a ExpoLondrina também vai encontrar uma tenda, ao lado da biblioteca, com uma exposição sobre a destinação correta de materiais e resíduos.

Todas as atividades do projeto durante a exposição serão conduzidas por quatro profissionais da Assessoria de Educação Ambiental da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente). “Será uma oportunidade maravilhosa para interagir e sensibilizar as crianças, jovens e adultos sobre a importância da preservação do ambiente e do uso consciente dos recursos naturais. Através dos livros e atividades interativas da biblioteca, podemos inspirar mudanças de hábitos e fortalecer a consciência ecológica da nossa população”, destacou a assessora de Educação Ambiental da Secretaria, Lidiani Isidoro.





Biblioteca Móvel Ambiental nas escolas

Com o retorno às aulas nas escolas públicas e privadas, a Biblioteca Móvel Ambiental, que atende alunos do 3º ano do ensino fundamental – além de projetos sociais e eventos abertos à comunidade, também volta a realizar as visitas agendadas às unidades de ensino da cidade, seja na área urbana ou na zona rural.





Para os agendamentos, basta preencher um formulário (clique aqui). Mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones 3372-4769 ou 3372-4768, que atendem de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.