Projeto oferece cursos gratuitos de práticas circenses na Zona Norte de Londrina

O projeto “Circo Livre” irá ofertar oficinas de práticas circenses gratuitamente para o público em geral a partir de 6 anos de idade. As oficinas serão ministradas pelos integrantes do grupo londrinense Hiber Circus - formado por jovens artistas, técnicos em artes circenses pelo Marista Escola Social Ir. Acácio e também por alunos da Escola de Circo de Londrina - e serão realizadas no Norte Cultural, espaço onde o grupo reside, localizado no bairro Luiz de Sá (Zona Norte)





O projeto prevê a formação de duas turmas de 20 participantes cada. As aulas de circo da turma infantil (6 a 12 anos) acontecerão às terças e quintas-feiras, das 17h45 às 18h45, e as aulas da turma de jovens e adultos (13+), acontecerão aos sábados das 10h às 12h. As oficinas de práticas circenses estão previstas para começar no dia 18 de fevereiro e seguem até dezembro de 2025. Inscrições poderão ser feitas no Norte Cultural, no horário das aulas de circo ou pelo formulário online, com link na bio @projetocircolivre - Instagram do projeto.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo o coordenador pedagógico, Everton Bonfim, o acesso gratuito às oficinas de práticas circenses possibilitará a consciência e sensibilização dos participantes para fruição das artes, como também possibilitará a inclusão da linguagem circense na programação artística nos eventos da comunidade. Sobre a importância da descentralização de projetos culturais, Bonfim comenta: “O fato do projeto acontecer na zona norte de Londrina e de todos os integrantes do grupo morarem na região, fortalece a representatividade dos artistas periféricos e legitima um dos principais objetivos do projeto que é dar às pessoas das comunidades melhor qualidade de vida, oportunidade de conhecerem seus potenciais criativos e também de se reconhecerem enquanto artistas”.





Dentre as técnicas e modalidades circenses trabalhadas por meio das oficinas, estão: Acrobacias de solo, acrobacias aéreas, preparo físico, flexibilidade, contorção, malabares e equilíbrios, paradas, duos acrobáticos, pirâmides humanas, entre outras.





A partir do segundo semestre, cada turma iniciará a montagem de um número circense que será apresentado na "Feira da Praça" - evento gastronômico/cultural, organizado pela Associação de Moradores do Bairro Luiz de Sá, que acontece uma vez por mês, na praça ao lado do Norte Cultural. Tais apresentações também comporão a programação cultural da cidade e o Aniversário de Londrina.



