Projeto que transforma corrida em tênis para estudantes chega à sétima edição

Os caminhos são diferentes, mas o ponto de chegada é o mesmo: fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes carentes. Pelo sétimo ano, o projeto Running4Help entra em ação unindo a saúde e a solidariedade.





Desde o dia 21 de dezembro, os integrantes da iniciativa estão correndo ou caminhando, o que vai perdurar por pouco mais de mês. Em janeiro será feita a contagem, com cada quilômetro percorrido se transformando em um R$ 1.

O dinheiro será utilizado para comprar tênis para alunos da rede pública de ensino da região de Londrina, principalmente para a aula de educação física.





“Temos dois objetivos principais: incentivar as pessoas a se movimentarem no período de férias, quando tudo dá uma parada, e poder ajudar as crianças que precisam. Quando estamos na escola identificamos que algumas crianças não têm tênis para fazer aula de educação física. Isso foi o que chamou minha atenção e do Murilo Silva, que começamos”, destacou o professor Luciano Pizi, um dos idealizadores do projeto.



A professora Maristela Miranda está participando pelo segundo ano. Desta vez ela tem uma companhia mais do que especial. “O projeto chegou para mim em forma de convite de uma professora e amiga que trabalha comigo no Colégio Estadual Nossa Senhora de Lourdes, Josely Costa. Levo comigo minha filha Manuela, de 13 anos. Juntas cumprimos quatro quilômetros por dia”, contou.





“O momento da entrega dos tênis é de encher o coração de alegria, pois o estudante que recebe retribui com sorriso e abraço”, destacou.



Na edição 2022/2023 foram percorridos cerca de 4.200 quilômetros no total, que renderam 76 pares de tênis.





“Já entregamos para alunos de escolas de toda região de Londrina: Cambé, Rolândia. Teve uma edição que entregamos para crianças de Apucarana. Entregamos para escolas municipais e estaduais. A média é de 80 pares de tênis por edição”, pontuou Pizi.



No ano passado foram 50 participantes. Neste já são 70. “O último levantamento deste ano foi de 21 ao dia 26 e já havíamos percorrido 740 quilômetros. Uma média de 123 km/dia”, comemorou. Quem não pode ou tem restrições a correr ou caminhar também consegue colaborar, sendo um apoiador, com a pessoa dando o valor correspondente ao que um integrante do grupo andou.





