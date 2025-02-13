Projeto Vozes está com vagas abertas em Londrina

O Projeto Vozes está com matrículas abertas para a temporada 2025 das oficinas de canto e musicalização. As aulas gratuitas são realizadas nos três CCI (Centros de Convivência do Idoso) de Londrina, nas regiões Leste, Oeste e Norte da cidade. O projeto é voltado para quem tem 60 anos ou mais.





A coordenadora da Corre (Associação de Arte e Cultura), responsável pelo projeto, Rose Castanho, explica que para participar das oficinas não é preciso ter experiência na área. Nas aulas, os idosos aprendem a trabalhar a voz, a cantar juntos e têm ainda noções de musicalização. “Se você gosta de cantar, mesmo que seja no banheiro, você é muito bem-vindo”, brinca a coordenadora.

Rose Castanho diz ainda que o projeto vai muito além da música e do canto e se propõe a ser um espaço de inclusão. “Você vai encontrar amigos, ter um momento alegre, divertido e também um momento para cuidar de você, do seu corpo, do seu emocional e ainda por cima vai aprender a cantar. Somos um projeto inclusivo e terapêutico. Ali os idosos fogem da solidão, e, principalmente, tem sido um meio de tratar a depressão”.





COM 140 VAGAS PARA TEMPORADA 2025

O projeto, que no ano passado contou com a participação de 100 idosos, disponibilizou agora em 2025 140 vagas, sendo 80 no CCI da Zona Norte, 30 no CCI Oeste e outras 30 na unidade da zona leste.





A coordenadora do “Vozes” conta que os ensaios já começaram, mas, ainda há vagas disponíveis. Os encontros duram 1h30, ocorrem uma vez por semana e vão até o início de dezembro. No CCI Oeste, as oficinas são realizadas às terças-feiras, das 8h30 às 10h. No Centro de Convivência do Idoso da zona Leste às quintas-feiras, das 8h às 9h30, e no CCI Norte, que tem duas turmas, as oficinas ocorrem às quartas-feiras, em dois horários diferentes: das 13h às 14h30 e 14h30 às 16h.

Rose explica que o “Vozes” é só um dos projetos da Associação de Arte e Cultura de Londrina – CORRE. A entidade promove ainda bailes mensais, com música ao vivo, e atividades físicas em cada um dos CCIs, entre outros eventos.





“Fora isso, a Associação tem projetos nos distritos da Warta, Irerê, Paiquerê e Maravilha, onde atendemos crianças das escolas municipais, com aulas de teclado, violão, canto coral e musicalização infantil. No União da Vitória também temos orquestra, oficina de violino, violoncelo, violão, teclado e outras atividades, além do Coro Voz Viva, que todas as quartas-feiras se reúne na Secretaria de Cultura, das 19h30 às 21h”, completa.

O Projeto Vozes é uma realização da Corre (Associação de Arte e Cultura de Londrina), financiada com recursos de destinação do Imposto de Renda devido, por meio Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.





Serviço:

CCI OESTE

Aulas na terça-feira, das 8h30 às 10h

R. Serra Pelada, 111, Jardim Bandeirantes

(43) 3375-0334





CCI NORTE

Aulas na quarta-feira, das 13h às 14h30 ou 14h30 às 16h (2 turmas)

Rua Luís Brugin, 570 (Conjunto Habitacional Maria Cecília)

(43) 3373-0092





CCI LESTE

Aulas na quinta-feira das 8h às 9h30

Rua Gabriel Matokanovic, 260, Jardim da Luz

(43) 3375-0307





