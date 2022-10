Prorrogação em obra do Samu não é descartada pela Prefeitura de Londrina

Faltando exatamente um mês para vencer a entrega da obra da sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), a Prefeitura de Londrina não descarta dar mais tempo para a empresa. O último aditivo de prazo foi autorizado em agosto, concedendo mais 85 dias para a construtora, ou seja, até 12 de novembro. O trabalho entrou na reta final, com 80% de execução, restando a instalação de esquadrias, aparelhos de ar-condicionado, acabamento e limpeza.





Secretários municipais estiveram no canteiro de obras nesta terça-feira (11). “Diante da visita vamos fazer todo o esforço para conseguir finalizar nesse prazo, mas olhando o que tem aqui é possível que seja necessário mais um adendo no prazo para entregar. Se a entrega não for em novembro, com certeza será em dezembro desse ano”, ponderou Fábio Cavazotti, secretário municipal de Gestão Pública.

A edificação do prédio na avenida Dez de Dezembro, ao lado da rodoviária, teve início em julho de 2020, com previsão de término em 12 meses. No entanto, o município e a construtora tiveram diversos problemas, como falta de entendimento sobre aditivos de valores. A obra – que chegou a ficar parada por mais de um mês - é orçada em aproximadamente R$ 5,3 milhões.





A sede do Samu terá piso térreo e mais três andares, com espaço para alojamento para os servidores, refeitórios, almoxarifado e heliponto. Atualmente, o serviço funciona em dois locais alugados. Um dos espaços é para atividades de regulação, na área central, e o outro abriga as ambulâncias, na zona leste. A unidade móvel, com o helicóptero, fica no Aeroporto Governador José Richa.







