Quadras de skate nas regiões norte e oeste recebem iluminação em Londrina

A iluminação é de padrão moderno e eficiente. Foram implantados quatro postes de 9 metros com 4 projetores LED de 150W cada um.

A Londrina Iluminação está entregando a iluminação da quadra de skate do Jardim Santa Cruz, localizada no cruzamento das ruas Spartaco Ferraresi e Armando Ortenzi, zona norte de Londrina. A comunidade da região e praticantes da modalidade já podem frequentar o local durante a noite.

NA ZONA OESTE



Cruzamento com a Rio Branco

Cruzamento com a Rio Branco

Com estoque baixo, HU de Londrina pede doações para o Banco de Leite Humano





A prefeitura e a Londrina Iluminação já haviam concluído o serviço em outra pista de skate, localizada na avenida Castelo Branco, esquina com a rua Vicente de Carvalho, no Jardim Itamarati, zona oeste. Foram colocados três postes de 9 metros de altura, onde foram posicionados três projetores de LED especial, com 150 watts cada um.





Outro espaço esportivo que está recebendo melhorias da prefeitura e da Londrina Iluminação é a quadra de futsal da Rua Jacarandá com a Rua Ângelo Gaiotto, atrás do Colégio Polivalente, no Jardim Santa Rita, zona oeste, que está ganhando seis projetores de LED especial (150 watts).





(Com informações da Londrina Iluminação)