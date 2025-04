Quarta-feira deve ser de sol com tempo instável em Londrina e região

A quarta-feira (26) deve ser de tempo instável e de temperatura amena em Londrina e nos municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).









Nos próximos dias o tempo continua instável, com muita nebulosidade e chuvas. Existe chance de temporais, mas espera-se que as chuvas estejam mais distribuídas em todas as regiões do Paraná.





A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 21°C.





A instabilidade continua sobre o Paraná devido à presença de um sistema de baixa pressão. A previsão é que chova durante o fim da tarde, com risco de tempestades. Apesar da chuva a temperaturas seguem altas com a máxima podendo chegar aos 32°C durante a tarde.