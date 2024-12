Quarta-feira será de sol e calor em Londrina e municípios da região

Londrina e os municípios da região terão uma quarta-feira (18) de Sol e de temperatura amena, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo permanece estável na maior parte do Paraná, com predomínio de sol e algumas nuvens. As temperaturas se elevam durante a tarde e pode chegar aos 28ºC.