Quarta-feira será de Sol e calor em Londrina e nos municípios da região

Após ter carro e equipamentos incendiados, casal faz apelo para voltar a trabalhar em Londrina

No dia 27 de dezembro, o casal trafegava pela avenida Juscelino Kubitschek, no Centro de Londrina, quando o veículo que estava misteriosamente começou a pegar fogo. Dentro do carro, havia cerca de R$ 40 mil em equipamentos de trabalho.