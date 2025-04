Quarta-feira será de sol e tempo instável em Londrina e municípios da região

A quarta-feira (16) será de tempo instável e sol em Londrina e nos Municípios da região, de acordo com dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).









Na quinta-feira (17), não são esperadas chuvas expressivas sobre o Paraná, devido à atuação de uma massa de ar mais seco. No entanto, há possibilidade de pancadas de chuva localizadas durante a tarde. Já as temperaturas poderão se aproximar dos 30°C em alguns municípios.





A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira em Londrina foi de 18°C e a máxima pode chegar aos 25°C.





A tendência é que as condições do tempo se apresentem mais estáveis em comparação com a terça-feira (15), embora ainda haja a presença de instabilidades. A cobertura de nuvens permanecerá significativa sobre o Paraná ao longo do dia devido a formação de um sistema de baixa pressão na costa sul do Brasil, que também favorecerá o desenvolvimento de pancadas isoladas de chuva no estado, especialmente a partir da tarde.