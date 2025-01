Quarta-feira será de tempo estável e quente em Londrina e na região

O tempo segue estável e quente nesta quarta-feira (15) em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O Sol predomina durante todo o dia devido a uma massa de ar seco que está agindo sobre a região Norte do Estado. As temperaturas ficam elevadas e a máxima deve chegar aos 32 °C durante a tarde.





Nos próximos dias, a instabilidade atmosférica volta a predominar em parte do Paraná. Além do calor forte, haverá aumento nos índices de umidade no interior do Estado, o que favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidade durante o fim de semana.





A temperatura mínima registrada em Londrina nesta quarta-feira foi de 17°C.